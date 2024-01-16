Сборная Намибии одержала первую в истории победу на Кубке Африки по футболу

Команда победила сборную Туниса со счетом 1:0

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Сборная Намибии со счетом 1:0 обыграла команду Туниса в матче первого тура группового этапа Кубка африканских наций по футболу. Турнир проходит в Кот-д'Ивуаре.

Мяч на 88-й минуте забил Деон Хотто.

Команда Намибии в четвертый раз выступает в финальной части Кубка африканских наций. Ранее сборная участвовала в турнире в 1998, 2008 и 2019 годах. В девяти матчах группового этапа сборная Намибии дважды сыграла вничью и потерпела семь поражений.

Сборная Намибии набрала три очка и возглавляет турнирную таблицу группы Е. Позднее матч первого тура проведут сборные Мали и ЮАР. Во втором туре сборная Намибии 21 января сыграет с командой Южной Африки, сборная Туниса 20 января встретится с малийцами.

Ранее во вторник в матче группы D сборная Буркина-Фасо со счетом 1:0 обыграла команду Мавритании. Выступающий за грозненский "Ахмат" нападающий сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате провел на поле 85 минут. После первого тура сборная Буркина-Фасо занимает первое место (3 очка), далее идут команды Алжира (1), Анголы (1) и Мавритании (0).

Кубок африканских наций завершится 11 февраля. Изначально соревнования должны были провести в 2023 году, однако из-за погодных условий их перенесли на 2024-й. В последний раз турнир проходил в 2021 году, тогда победу одержала сборная Сенегала.