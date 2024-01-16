Сборная Саудовской Аравии под руководством Манчини с победы стартовала на Кубке Азии

Встреча против команды Омана завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 16 января. Сборная Саудовской Аравии под руководством бывшего главного тренера петербургского "Зенита" Роберто Манчини со счетом 2:1 обыграла команду Омана в матче первого тура группового этапа Кубка Азии по футболу. Турнир проходит в Катаре.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Абдулрахман Гариб (78-я минута) и Али аль-Булеахи (90+6). У проигравших отличился Салах аль-Яхьяи (14, с пенальти).

В другом матче группы F сборная Таиланда со счетом 2:0 обыграла команду Киргизии. Во втором туре сборная Саудовской Аравии сыграет с командой Киргизии, сборная Таиланда - с командой Омана. Встречи пройдут 21 января.

Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии 27 августа 2023 года. С 2018 года он тренировал сборную Италии. Под его руководством команда в 2021 году выиграла чемпионат Европы, дважды стала бронзовым призером Лиги наций (2021, 2023) и не смогла отобраться на чемпионат мира 2022 года.

Ранее Манчини был главным тренером итальянских клубов "Фиорентина", "Лацио", "Интер", английского "Манчестер Сити", турецкого "Галатасарая" и петербургского "Зенита". С "Манчестер Сити" Манчини стал чемпионом Англии, обладателем кубка и суперкубка страны, с "Интером" трижды выиграл чемпионат и дважды - Кубок Италии. По разу Манчини приводил к победе в Кубке Италии "Фиорентину" и "Лацио". С "Галатасараем" тренер выиграл Кубок Турции.

Кубок Азии изначально должен был пройти с 16 июня по 16 июля 2023 года в Китае. В мае 2022 года страна отказалась от проведения турнира из-за пандемии коронавируса, в октябре того же года соревнования были перенесены в Катар. Предыдущий розыгрыш прошел в 2019 году, победителем стала сборная Катара, впервые выигравшая турнир.