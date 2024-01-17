"Рейнджерс" обыграли "Сиэтл" в матче НХЛ. Панарин набрал 60-е очко в сезоне

Встреча завершилась со счетом 5:2

ТАСС, 17 января. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Сиэтл" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Винс Трочек (9-я минута), Эрик Густафссон (12), Блейк Уилер (33, 58), Каапо Какко (38). У "Сиэтла" отличились Джордан Эберле (11), Джаред Макканн (55).

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился голевой передачей. Игрок набрал 60-е очко в текущем регулярном чемпионате, после 43 матчей в его активе 27 заброшенных шайб и 33 голевые передачи. Вратарь "Рейнджерс" Игорь Шестеркин в матче с "Сиэтлом" отразил 29 бросков из 31.

"Рейнджерс" возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона, команда набрала 58 очков в 43 матчах. "Сиэтл" идет пятым в Тихоокеанском дивизионе с 47 очками после 44 встреч. В следующем матче "Рейнджерс" на выезде сыграют с "Вегасом" 19 января, "Сиэтл" в этот же день проведет гостевой матч с "Эдмонтоном".

В других матчах игрового дня "Вашингтон" дома со счетом 2:0 победил "Анахайм", капитан столичного клуба Александр Овечкин пропустил третью игру подряд из-за травмы, "Колорадо" на выезде оказался сильнее "Оттавы" (7:4). "Даллас" на своем льду победил "Лос-Анджелес" (5:1), российский нападающий хозяев Евгений Дадонов забросил победную шайбу и сделал голевую передачу. "Виннипег" дома со счетом 4:2 обыграл "Нью-Йорк Айлендерс", голкипер гостей Илья Сорокин отразил 40 бросков из 43.