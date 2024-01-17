В баскетбольной Евролиге считают, что уровень турнира снизился без российских клубов

Глава совета тренеров Евролиги считает, что в сезоне-2021/22 все три российские команды попали бы в восьмерку сильнейших турнира

ТАСС, 17 января. Уровень баскетбольной Евролиги снизился без участия российских команд, которые на протяжении многих лет были одними из лидеров соревнования. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал глава совета тренеров Евролиги Горан Шашич.

"Я полностью согласен с Хавьером Паскуалем (главным тренером петербургского "Зенита" - прим. ТАСС), что без России в Евролиге снизился уровень, - сказал Шашич. - В сезоне-2021/22, вероятно, все три российских клуба попали бы в топ-8, объективно, на это были очень высокие шансы. За 18 лет московский ЦСКА 17 раз участвовал в "Финале четырех", такой стабильностью не может похвастаться ни один другой клуб Евролиги: ни "Реал", ни "Барселона", ни греческие гранды. То есть мы потеряли постоянного претендента на победу в турнире".

"Я готов сделать прогноз, что когда "Зенит" вернется в Евролигу, то в течение двух лет он сыграет в "Финале четырех", в клубе работают очень амбициозные люди, которые сделают для этого все возможное. Есть еще казанский УНИКС, который я очень уважаю. Знаю, сколько сил президент клуба Евгений Богачев вкладывает в строительство своей команды, они тоже будут явно не лишними в Евролиге", - добавил он.

Исполнительный совет акционеров Евролиги отстранил российские клубы от участия в турнире в марте 2022 года из-за конфликта на Украине.