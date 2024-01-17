Поздняков заявил, что ему стыдно за то, что фехтовальщик Бида находился в сборной России

Глава Олимпийского комитета России подчеркнул, что спортсмены совершили необдуманный и неправильный поступок

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президенту Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову стыдно за то, что бежавший в США фехтовальщик Сергей Бида находился в составе национальной сборной. Об этом Поздняков заявил в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее газета USA Today сообщила, что супруги Сергей и Виолетта Бида, а также бывший муж Софии Поздняковой Константин Лоханов намерены получить гражданство США и представлять эту страну на соревнованиях.

"С родителями одного из персонажей мы близко знакомы, мне по-человечески жалко их из-за того, что сейчас происходит вокруг их сына, - сказал Поздняков. - Ребята совершили необдуманный и неправильный поступок. Мне как фехтовальщику стыдно за то, что эти спортсмены были в сборной по фехтованию, когда я работал в федерации. В этом я, наверное, нахожу и свою недоработку, где-то патриотическую составляющую мы упустили".

"Но хочу сказать о том, что их абсолютно и однозначно используют, никогда в жизни ни один из этих спортсменов не прославился бы своими спортивными результатами, - подчеркнул глава ОКР. - Из них раскручивают образ классического диссидента от спорта. Я думаю, жизнь расставит все на свои места, а для всего остального есть правоохранительные органы и уголовный кодекс. Если они совершили нарушение, которое регламентируется российским законодательством, они рано или поздно за него понесут ответственность".

27 декабря 2023 года в отношении супругов Бида возбудили уголовное дело, поскольку они оставили службу в Росгвардии, спортсмены покинули Россию в июне 2023 года. Сергею Биде 30 лет, он является серебряным призером Олимпиады в Токио в командных соревнованиях по фехтованию на шпагах, также в его активе серебро и бронза чемпионатов мира. Виолетте Биде 29 лет, она завоевала серебряные медали чемпионатов мира и Европы (2019) в командном турнире шпажисток. Лоханову 25 лет, он является четырехкратным чемпионом мира по фехтованию на саблях среди юниоров.