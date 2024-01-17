Международная федерация каноэ удалила россиян из регистрируемого пула допинг-тестирования

В 2023 году в пул входили восемь спортсменов из России

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российские каноисты и байдарочники не значатся в новом международном регистрируемом пуле допинг-тестирования. Об этом свидетельствуют материалы Международной федерации каноэ (ICF), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В 2023 году в регистрируемый пул ICF входили восемь российских спортсменов: Олег Гусев, Вера Дюкова, Алексей Коровашков, Наталья Подольская, Максим Спесивцев, Кира Романова, Светлана Черниговская и Иван Штыль.

Спортсмены, включенные в регистрируемый пул допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства.

В расширенный пул допинг-тестирования, когда спортсменам не нужно уведомлять допинг-офицеров о своем местонахождении, вошли 17 россиян. Это Коровашков, Спесивцев, Черниговская, Штыль, Елена Анюшина, Виктор Гавриленко, Дарья Гладкова, Анастасия Долгова, Виталий Ершов, Михаил Павлов, Анастасия Панченко, Захар Петров, Анна Пивоварова, Олеся Ромасенко, Александр Сергеев, Кира Степанова и София Штиль.

В 2023 году в международном расширенном пуле было 13 представителей российской гребли на байдарках и каноэ.

Российские байдарочники и каноисты сохраняют возможность отобраться на Олимпиаду в Париже в случае своего участия в европейском квалификационном турнире, который пройдет с 8 по 9 мая в венгерском Сегеде. Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.