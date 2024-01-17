Ольховский назвал фантастической победу теннисистки Андреевой над Жабер

Россиянка безошибочно провела матч против шестой ракетки мира, отметил Андрей Ольховский

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева одержала уверенную и фантастическую победу над шестой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:2 в пользу россиянки.

"Сегодняшний день на кортах Australian Open сложился очень удачно. Хочу отметить фантастическую победу Мирры Андреевой, она очень легко и уверенно выиграла, - сказал Ольховский. - Мало кто ожидал, что в матче против Жабер может быть разгромный счет, но Мирра отыграла просто безошибочно".

Мария Тимофеева обыграла бывшую первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки, Анастасия Захарова победила словенку Кайю Юван, Анастасия Павлюченкова проиграла испанке Пауле Бадосе, Алина Корнеева уступила бразильянке Беатрис Хаддад Майе. "Очень рад за наших молодых теннисисток, одержали хорошие победы, особенно Тимофеева, победить Возняцки - дорогого стоит. Удивлен, что Павлюченкова и Корнеева проиграли довольно легко, в двух сетах, но, в любом случае, Настя возвращается и набирает форму, а у Алины все еще впереди, поэтому то, что они дошли до второго круга, это не так уж и плохо", - отметил собеседник агентства.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).