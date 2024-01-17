В Евролиге считают, что "Зенит" может стать большим европейским клубом

Глава совета тренеров Евролиги отметил, что дети имеют возможность развиваться в великолепных условиях в академии "Зенита"

ТАСС, 17 января. Петербургский "Зенит" обладает хорошей стратегией по подбору кадров и воспитанию игроков и движется в сторону большого европейского баскетбольного клуба. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал глава совета тренеров Евролиги Горан Шашич.

"Посмотрим на тренерский штаб команды: главный тренер - испанец Хавьер Паскуаль, ему помогают ассистенты из Испании, Греции, России, тренер по ОФП из Словении, физиотерапевт из Греции, специалист по индивидуальной работе из Франции, скаут команды из Турции. Говорю это к тому, что гендиректор "Зенита" Александр Церковный и председатель совета директоров Александр Медведев поняли суть того, как создать структуру топ-клуба. Они не смотрят в паспорт, а подбирают лучших специалистов на рынке, которые помогут клубу добиться стремительного роста. Такая позиция вызывает уважение", - сказал Шашич.

"Зенит" движется в сторону большого европейского клуба, несмотря на все санкции в отношении России. Выше я сказал про стратегию клуба по подбору кадров, но не меньше меня впечатлила академия "Зенита", местные дети имеют возможность развиваться в великолепных условиях", - добавил он.

В 2022 году "Зенит" впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В прошлом сезоне петербуржцы в матче за третье место уступили московскому ЦСКА со счетом 1-4 в серии.