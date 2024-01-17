Тарасова считает прекрасным появление фигуристки Жилиной в фильме "Лед-3"

Фигуристка снялась в фильме в роли соперницы главной героини

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Появление фигуристки Вероники Жилиной в фильме "Лед-3" - это прекрасно. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее в сеть вышел трейлер фильма "Лед-3", где фигуристка снялась в роли соперницы главной героини.

"То, что снялась в фильме, - это прекрасно. Будет время, посмотрю", - сказала Тарасова.

Жилиной 15 лет, она является подопечной двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В этом сезоне спортсменка была вынуждена пропустить соревнования в связи с травмой.