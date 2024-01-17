17 января, 15:51
КХЛ

"Авангард" обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 4:1

ТАСС, 17 января. Омский "Авангард" со счетом 4:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Прохоркин (14-я минута), Игорь Мартынов (15), Никита Холодилин (19) и Томаш Юрчо (60). У проигравших отличился Сергей Плотников (35). На 18-й минуте американский нападающий "Авангарда" Рид Буше не реализовал буллит. На 34-й минуте форвард ЦСКА Михаил Григоренко не смог забросить шайбу, исполняя штрафной бросок.

Буше отметился голевой передачей в эпизоде с победной шайбой и побил рекорд "Авангарда" по результативности за один регулярный чемпионат КХЛ. Американец набрал 62 (35 заброшенных шайб + 27 результативных передач) очка и превзошел достижение чеха Романа Червенки. Он в сезоне-2010/11 набрал 61 (31+30) очко.

Перед началом матча состоялась церемония поднятия под своды арены в Омске именного стяга чемпиона мира 2012 года Александра Попова. С 1998 по 2016 год нападающий выступал за "Авангард", а затем до 2022 года играл за ЦСКА. С октября 2022 года он входит в тренерский штаб армейцев. В составе "Авангарда" Попов стал чемпионом России (2004) и победителем Кубка европейских чемпионов (2005). Выступая за ЦСКА, хоккеист выиграл два Кубка Гагарина (2019, 2022).

"Авангард" одержал шестую победу подряд и с 73 очками после 51 матча занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА потерпел третье поражение подряд. Столичная команда набрала 56 очков в 51 игре и располагается на 7-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче "Авангард" в гостях сыграет с московским "Спартаком", ЦСКА на выезде встретится с астанинским "Барысом". Оба матча пройдут 19 января.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Локомотив

51

29

4

1

3

1

13

133-100

72

2

Динамо М

51

25

6

3

1

3

13

161-119

72

3

Спартак

53

28

3

0

3

4

15

182-150

69

4

СКА

51

28

2

3

1

1

16

159-107

68

5

Торпедо

51

25

3

2

2

1

18

149-129

63

6

Северсталь

50

22

0

3

3

4

18

153-142

57

7

ЦСКА

51

23

2

1

0

4

21

145-120

56

8

Динамо Мн

50

18

4

1

2

3

22

134-133

51

9

Витязь

51

11

3

2

3

3

29

108-178

38

10

Куньлунь РС

53

8

4

4

2

4

31

116-182

38

11

Сочи

52

12

1

2

0

6

31

127-199

36

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

53

26

6

2

3

3

13

167-134

74

2

Авангард

51

23

9

3

0

3

13

152-128

73

3

Салават Юлаев

51

27

3

1

2

2

16

149-110

66

4

Автомобилист

53

20

5

4

3

3

18

129-121

64

5

Лада

53

21

2

3

2

9

16

134-131

63

6

Трактор

52

22

5

1

1

4

19

139-123

61

7

Ак Барс

51

22

6

1

0

2

20

126-111

60

8

Сибирь

52

16

3

4

3

6

20

122-142

55

9

Нефтехимик

53

16

4

1

4

5

23

122-162

51

10

Амур

50

17

2

2

5

3

21

113-127

50

11

Барыс

51

8

4

5

3

5

26

121-157

42

12

Адмирал

50

9

3

3

6

5

24

105-141

41

  

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КХЛ