"Авангард" обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 4:1

ТАСС, 17 января. Омский "Авангард" со счетом 4:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Прохоркин (14-я минута), Игорь Мартынов (15), Никита Холодилин (19) и Томаш Юрчо (60). У проигравших отличился Сергей Плотников (35). На 18-й минуте американский нападающий "Авангарда" Рид Буше не реализовал буллит. На 34-й минуте форвард ЦСКА Михаил Григоренко не смог забросить шайбу, исполняя штрафной бросок.

Буше отметился голевой передачей в эпизоде с победной шайбой и побил рекорд "Авангарда" по результативности за один регулярный чемпионат КХЛ. Американец набрал 62 (35 заброшенных шайб + 27 результативных передач) очка и превзошел достижение чеха Романа Червенки. Он в сезоне-2010/11 набрал 61 (31+30) очко.

Перед началом матча состоялась церемония поднятия под своды арены в Омске именного стяга чемпиона мира 2012 года Александра Попова. С 1998 по 2016 год нападающий выступал за "Авангард", а затем до 2022 года играл за ЦСКА. С октября 2022 года он входит в тренерский штаб армейцев. В составе "Авангарда" Попов стал чемпионом России (2004) и победителем Кубка европейских чемпионов (2005). Выступая за ЦСКА, хоккеист выиграл два Кубка Гагарина (2019, 2022).

"Авангард" одержал шестую победу подряд и с 73 очками после 51 матча занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА потерпел третье поражение подряд. Столичная команда набрала 56 очков в 51 игре и располагается на 7-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче "Авангард" в гостях сыграет с московским "Спартаком", ЦСКА на выезде встретится с астанинским "Барысом". Оба матча пройдут 19 января.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Локомотив 51 29 4 1 3 1 13 133-100 72 2 Динамо М 51 25 6 3 1 3 13 161-119 72 3 Спартак 53 28 3 0 3 4 15 182-150 69 4 СКА 51 28 2 3 1 1 16 159-107 68 5 Торпедо 51 25 3 2 2 1 18 149-129 63 6 Северсталь 50 22 0 3 3 4 18 153-142 57 7 ЦСКА 51 23 2 1 0 4 21 145-120 56 8 Динамо Мн 50 18 4 1 2 3 22 134-133 51 9 Витязь 51 11 3 2 3 3 29 108-178 38 10 Куньлунь РС 53 8 4 4 2 4 31 116-182 38 11 Сочи 52 12 1 2 0 6 31 127-199 36