"Авангард" обыграл ЦСКА в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 17 января. Омский "Авангард" со счетом 4:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Омске в присутствии 12 011 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Прохоркин (14-я минута), Игорь Мартынов (15), Никита Холодилин (19) и Томаш Юрчо (60). У проигравших отличился Сергей Плотников (35). На 18-й минуте американский нападающий "Авангарда" Рид Буше не реализовал буллит. На 34-й минуте форвард ЦСКА Михаил Григоренко не смог забросить шайбу, исполняя штрафной бросок.
Буше отметился голевой передачей в эпизоде с победной шайбой и побил рекорд "Авангарда" по результативности за один регулярный чемпионат КХЛ. Американец набрал 62 (35 заброшенных шайб + 27 результативных передач) очка и превзошел достижение чеха Романа Червенки. Он в сезоне-2010/11 набрал 61 (31+30) очко.
Перед началом матча состоялась церемония поднятия под своды арены в Омске именного стяга чемпиона мира 2012 года Александра Попова. С 1998 по 2016 год нападающий выступал за "Авангард", а затем до 2022 года играл за ЦСКА. С октября 2022 года он входит в тренерский штаб армейцев. В составе "Авангарда" Попов стал чемпионом России (2004) и победителем Кубка европейских чемпионов (2005). Выступая за ЦСКА, хоккеист выиграл два Кубка Гагарина (2019, 2022).
"Авангард" одержал шестую победу подряд и с 73 очками после 51 матча занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции. ЦСКА потерпел третье поражение подряд. Столичная команда набрала 56 очков в 51 игре и располагается на 7-й строчке в Западной конференции.
В следующем матче "Авангард" в гостях сыграет с московским "Спартаком", ЦСКА на выезде встретится с астанинским "Барысом". Оба матча пройдут 19 января.
1
Локомотив
51
29
4
1
3
1
13
133-100
72
2
Динамо М
51
25
6
3
1
3
13
161-119
72
3
Спартак
53
28
3
0
3
4
15
182-150
69
4
СКА
51
28
2
3
1
1
16
159-107
68
5
Торпедо
51
25
3
2
2
1
18
149-129
63
6
Северсталь
50
22
0
3
3
4
18
153-142
57
7
ЦСКА
51
23
2
1
0
4
21
145-120
56
8
Динамо Мн
50
18
4
1
2
3
22
134-133
51
9
Витязь
51
11
3
2
3
3
29
108-178
38
10
Куньлунь РС
53
8
4
4
2
4
31
116-182
38
11
Сочи
52
12
1
2
0
6
31
127-199
36
1
Металлург
53
26
6
2
3
3
13
167-134
74
2
Авангард
51
23
9
3
0
3
13
152-128
73
3
Салават Юлаев
51
27
3
1
2
2
16
149-110
66
4
Автомобилист
53
20
5
4
3
3
18
129-121
64
5
Лада
53
21
2
3
2
9
16
134-131
63
6
Трактор
52
22
5
1
1
4
19
139-123
61
7
Ак Барс
51
22
6
1
0
2
20
126-111
60
8
Сибирь
52
16
3
4
3
6
20
122-142
55
9
Нефтехимик
53
16
4
1
4
5
23
122-162
51
10
Амур
50
17
2
2
5
3
21
113-127
50
11
Барыс
51
8
4
5
3
5
26
121-157
42
12
Адмирал
50
9
3
3
6
5
24
105-141
41