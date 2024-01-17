Чесноков отметил настрой теннисиста Рублева на матч с Юбэнксом

Россиянин победил американца в трех сетах и вышел в третий круг Australian Open

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев правильно настроился на матч второго круга Australian Open против американца Кристофера Юбэнкса. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

"Хочу отметить правильный настрой Рублева на матч, он вышел и сделал быстрый брейк. Чтобы обыгрывать Юбэнкса, нужно хорошо принимать, и у Андрея это получалось. Юбэнкс, несмотря на то что длинный и мощный, плохо координирован, поэтому много ошибается. Андрей играл очень здорово и уверенно, очень хорошая и заслуженная победа", - сказал Чесноков.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Действующим победителем соревнования является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).