Помощник главного тренера клуба НБА "Голден Стэйт" умер в возрасте 46 лет

Ранее стало известно, что Деяна Милоевича госпитализировали из-за внезапного ухудшения самочувствия

ТАСС, 17 января. Помощник главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" серб Деян Милоевич умер на 47-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Сербии.

Ранее стало известно, что Милоевич был госпитализирован из-за внезапного ухудшения самочувствия. Тренер перенес сердечный приступ. В ночь на четверг по московскому времени "Голден Стэйт" должен был провести гостевой матч регулярного чемпионата НБА против "Юты". Встреча была перенесена.

Милоевич вошел в тренерский штаб "Голден Стэйта" летом 2021 года. В 2022 году команда стала чемпионом НБА. В качестве игрока Милоевич стал чемпионом Европы 2001 года.