Тардиф: власти Болгарии гарантируют безопасность турнира с участием израильтян

Ранее IIHF отстранила сборную Израиля от участия в соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления из соображений безопасности, 17 января федерация разрешила команде принять участие в молодежном чемпионате мира

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Болгарские власти дали гарантии обеспечения безопасности при проведении чемпионата мира среди молодежных команд, поэтому Международная федерация хоккея (IIHF) согласилась допустить сборную Израиля к соревнованиям. Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Люк Тардиф.

17 января IIHF разрешила сборной Израиля принять участие в молодежном чемпионате мира в третьем дивизионе.

"Высшие власти Болгарии наконец-то согласились гарантировать безопасность всего турнира: игроков, официальных лиц, судей, волонтеров", - сказал Тардиф.

Ранее IIHF отстранила сборную Израиля от участия в соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления из соображений безопасности. Национальная хоккейная лига выразила обеспокоенность таким решением и призвала предпринять все необходимые шаги для скорейшего разрешения проблемы.

Молодежный чемпионат мира в третьем дивизионе пройдет в Болгарии с 22 по 29 января. Сборная Израиля в группе А сыграет с командами Мексики, Болгарии, Турции, Новой Зеландии и Киргизии.

В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.