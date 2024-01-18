Тарпищев назвал хорошей физическую форму Рублева на Australian Open

Глава Федерации тенниса России подчеркнул, что спортсмену досталась сложная сетка на турнире

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев физически выглядит хорошо на Australian Open, но ему досталась сложная сетка. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Во втором круге Рублев обыграл американца Кристофера Юбэнкса - 6:4, 6:4, 6:4. Следующий матч россиянин проведет 19 января против представителя США Себастьяна Корды.

"Рублев без проблем вышел в третий круг. Держал свою подачу, выиграл чужие. Физически он хорош, и если что может страдать, то нервная нагрузка. Физически же он нормально выглядит", - сказал Тарпищев.

"В целом у Рублева плохой жребий. С Кордой играть. Сетка сложная. Плюс непонятно, какая там погода", - добавил глава ФТР.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард". Призовой фонд - более $57,8 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Из россиян турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).