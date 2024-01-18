Фигуристка Горбачева пропустит чемпионат России по прыжкам

Такое решение спортсменка приняла из-за заболевания

ТАСС, 18 января. Фигуристка Алина Горбачева не выступит на предстоящем чемпионате России по прыжкам из-за болезни. Об этом спортсменка рассказала в своем телеграм-канале.

"К сожалению, я не буду выступать на чемпионате России по прыжкам. Во вторник я заболела, до сих пор плохо себя чувствую, пока [сохраняются] температура и кашель, поэтому вынуждена пропустить соревнования", - сказала Горбачева.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 21 января в Москве на "ЦСКА-Арене".

Горбачевой 16 лет. В прошлом сезоне фигуристка заняла шестое место в финале Гран-при России, а также стала победительницей первенства страны среди юниорок. На дебютном чемпионате России она заняла девятое место.