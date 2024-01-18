Курбанов стал седьмым за десять лет российским спортсменом, дисквалифицированным за кокаин

Ранее спортсмена отстранили на три месяца

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Трехкратный победитель баскетбольной Евролиги Никита Курбанов стал седьмым за последние десять лет российским спортсменом, дисквалифицированным за употребление кокаина. Ранее после обнаружения наркотика в допинг-пробах были отстранены от спорта представители хоккея, волейбола, гандбола и спортивной борьбы.

Дисквалификация Курбанова будет отсчитываться с 10 января 2024 года с зачетом отбытого срока временного отстранения (20 октября 2023 года). 27 октября 2023 года баскетболист приостановил карьеру.

Ранее за употребление кокаина были дисквалифицированы хоккеисты Евгений Кузнецов, Кирилл Дьяков и Илья Алтыбармакян, волейболист Павел Мороз, гандболист Дмитрий Киселев и борец Джамбулат Устаев.

Кузнецова дисквалифицировали на четыре года после обнаружения кокаина в допинг-пробе, взятой во время чемпионата мира 2019 года. Срок дисквалификации игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" истек 12 июня. Несмотря на наказание, спортсмен сохранил тогда за собой право играть в НХЛ по причине того, что лига не считает кокаин допингом и не является подписантом Всемирного антидопингового кодекса.

Дьяков и Алтыбармакян первоначально были отстранены от спорта на 4 года и 1 год 3 месяца соответственно, но затем наказание было скорректировано в связи с изменениями во Всемирном антидопинговом кодексе. Хоккеисты получили право выйти на лед досрочно с 1 января 2021 года.

Волейболиста Мороза дисквалифицировали в 2018 году на полтора года, гандболиста Киселева - в августе 2022 года на три месяца. Борца Устаева отстранили от спорта на 24 месяца до декабря 2024 года, в его допинг-пробе были также обнаружены амфетамины.