В ЦСКА обсудят будущее баскетболиста Курбанова в клубе

Андрей Ватутин отметил, что баскетболист подвел клуб, партнеров по команде и болельщиков

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА обсудит со спонсорами и учредителями будущее Никиты Курбанова, чтобы принять взвешенное решение о продолжении сотрудничества со спортсменом. Об этом заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

В четверг Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало Курбанова на три месяца за употребление кокаина. Дисквалификация спортсмена будет отсчитываться с 10 января 2024 года с зачетом отбытого срока временного отстранения (20 октября 2023 года). 27 октября Курбанов приостановил карьеру.

"Сегодня мы, как и все, увидели официальный документ, и нам необходимо время, чтобы обсудить ситуацию внутри клуба, со спонсорами и учредителями, и потом принять взвешенное решение о будущем Никиты Курбанова в ЦСКА", - сказал Ватутин.

"Никита наш товарищ, ему сейчас непросто, - продолжил глава ЦСКА. - Он сделал ошибку, подвел клуб, партнеров по команде и болельщиков, это урок для всех баскетболистов и спортсменов в целом, мы его осуждаем, и за сделанное он получил заслуженное наказание. Но при этом отмечу, что Никита всю свою впечатляющую карьеру был и остается образцом отношения к делу. Партнеры по ЦСКА разных лет, в том числе звезды Евролиги и сборной России, всегда отмечали его рабочую этику, профессионализм, желание прилагать все силы для победы, умение жертвовать личными амбициями ради успеха команды, отличную коммуникабельность".

Курбанову 37 лет, в составе ЦСКА он выступал с 2002 по 2012 год, после чего вернулся в команду в 2015 году. Баскетболист является рекордсменом ЦСКА по числу игр за клуб. В период игровой карьеры Курбанов также был игроком казанского УНИКСа, петербургского "Спартака", а также выступал за краснодарский клуб "Локомотив-Кубань". В составе армейцев он трижды становился победителем Евролиги (2006, 2016, 2019) и семь раз - победителем Единой лиги ВТБ (2010, 2012, 2016-2019, 2021). В 2019 году он был признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ.