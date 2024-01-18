Чесноков назвал сенсационной победу теннисистки Блинковой над Рыбакиной

Андрей Чесноков отметил, что россиянка одержала абсолютно заслуженную победу

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Представительница Казахстана Елена Рыбакина была фаворитом Australian Open, поэтому ее проигрыш российской теннисистке Анне Блинковой в матче второго круга является сенсацией. Такое мнение ТАСС высказал бывший тренер Рыбакиной и финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу Блинковой. Блинкова и Рыбакина сыграли самый длинный тай-брейк в истории турниров Большого шлема в женском одиночном разряде - 42 очка.

"Это просто невероятно, я очень рад за Блинкову. Я считал Лену одним из фаворитов турнира, потому что до этого она просто сносила всех своих соперниц, поэтому этот результат для меня сенсация, я до последнего не верил, что Блинкова реализует матчбол. При этом победа абсолютно заслуженная, все было по делу, в решающие моменты Блинкова не дрогнула, сыграла активно", - сказал Чесноков.

"Я очень рад не только за Блинкову, но и за ее тренера, Ксавье Пюжо, которого знаю с детства, он блестящий педагог. Если говорить об игре в целом, то матч был потрясающий, настоящий спектакль. Тай-брейк был просто фантастическим, такие счета не характерны для тенниса, я думаю, он многим запомнится надолго", - добавил собеседник агентства.

В третьем круге Блинкова сыграет с итальянкой Жасмин Паолини.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко, в финале прошлого года она обыграла Рыбакину. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).