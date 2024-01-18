Агент Курбанова надеется, что баскетболист возобновит карьеру в этом сезоне

Сергей Тараканов отметил, что спортсмен тренируются во время остранения

ТАСС, 18 января. Агент Никиты Курбанова Сергей Тараканов надеется, что баскетболист возобновит карьеру в текущем сезоне. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

В четверг Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало Курбанова на три месяца за употребление кокаина. Дисквалификация спортсмена будет отсчитываться с 10 января 2024 года с зачетом отбытого срока временного отстранения (20 октября 2023 года). 27 октября Курбанов приостановил карьеру.

"Уверен, что Никита вернется, - сказал Тараканов. - Знаю, что он тренируется. И, естественно, я надеюсь, что Курбанов вернется еще более сильным. Надеюсь, что возвращение Никиты на площадку произойдет в этом сезоне".

Курбанову 37 лет, в составе ЦСКА он выступал с 2002 по 2012 год, после чего вернулся в команду в 2015 году. Баскетболист является рекордсменом ЦСКА по числу игр за клуб. В период игровой карьеры Курбанов также был игроком казанского УНИКСа, петербургского "Спартака", а также выступал за краснодарский клуб "Локомотив-Кубань". В составе армейцев он трижды становился победителем Евролиги (2006, 2016, 2019) и семь раз - победителем Единой лиги ВТБ (2010, 2012, 2016-2019, 2021). В 2019 году он был признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ.