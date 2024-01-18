В "Сибири" заявили, что решение КХЛ повлияло на игру команды в матче с "Салаватом Юлаевым"

Континентальная хоккейная лига 17 января сняла с новосибирской команды четыре очка в турнирной таблице регулярного чемпионата за превышение допустимого лимита на легионеров

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) снять очки с новосибирской "Сибири" сказалось на игроках команды в матче регулярного чемпионата против уфимского "Салавата Юлаева". Такое мнение на пресс-конференции после встречи высказал исполняющий обязанности главного тренера новосибирского клуба Сергей Кривокрасов.

В четверг "Сибирь" дома уступила "Салавату Юлаеву" со счетом 2:4.

"Конечно, решение КХЛ сказалось на игроках, - сказал Кривокрасов. - Психологически это сложно, каждый воспринимает по-разному, и это было видно по игре. Говорили о том, что это надо оставить в стороне, мы разговаривали, но у каждого разная психология. Какую-то роль это 100% сыграло. Сезон продолжается, мы близко к плей-офф, будем драться и цепляться всеми силами".

17 января КХЛ сняла с "Сибири" четыре очка в турнирной таблице регулярного чемпионата за превышение допустимого лимита на легионеров. Помимо легионеров Тревора Мерфи, Энди Андреоффа и Тэйлора Бека, в четырех встречах регулярного чемпионата в заявку команды входил защитник Федор Гордеев, который перед началом сезона имел иностранное спортивное гражданство.

"Естественно, он (Гордеев - прим. ТАСС) переживает, конечно, для него это неприятно. Он должен ждать своего шанса, ему сейчас вдвойне тяжело, - отметил тренер. - Мы его психологически поддерживаем".

"Сибирь" занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко в 53 играх. В следующем матче новосибирская команда 22 января в гостях сыграет с челябинским "Трактором".