Футболист ЦСКА Файзуллаев забил победный гол в матче против сборной Индии на Кубке Азии

Сборная Узбекистана обыграла команду Индии со счетом 3:0

ТАСС, 18 января. Сборная Узбекистана со счетом 3:0 обыграла команду Индии в матче второго тура группового этапа Кубка Азии по футболу. Соревнования проходят в Катаре.

Забитыми мячами отметились Аббосбек Файзуллаев (4-я минута), Игорь Сергеев (18) и Шерзод Насруллаев (45+4). Файзуллаев, выступающий за московский ЦСКА, впервые отличился на этом турнире. Защитник казанского "Рубина" и сборной Узбекистана Рустам Ашурматов остался в запасе.

Команды Узбекистана и Индии выступают в группе B со сборными Австралии и Сирии, матч между этими командами прошел в четверг и завершился победой австралийцев со счетом 1:0. После двух туров лидерами группы являются австралийцы, набравшие 6 очков, второе место занимает команда Узбекистана (4 очка). Далее идут сборные Сирии (1) и Индии (0).

В следующем туре сборная Узбекистана сыграет с командой Австралии, сборная Индии встретится с сирийцами. Обе игры пройдут 23 января.

Кубок Азии изначально должен был пройти с 16 июня по 16 июля 2023 года в Китае. В мае 2022 года страна отказалась от проведения турнира из-за пандемии коронавируса, в октябре того же года соревнования были перенесены в Катар. Предыдущий розыгрыш прошел в 2019 году, победителем стала сборная Катара, впервые выигравшая турнир.