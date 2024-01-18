Баскетболист Курбанов принес извинения болельщикам ЦСКА за употребление кокаина

Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало Никиту Курбанова на три месяца за употребление кокаина

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Трехкратный победитель баскетбольной Евролиги Никита Курбанов принес извинения болельщикам московского ЦСКА за употребление кокаина и заявил, что приложит все усилия для скорейшего возобновления карьеры. Комментарий Курбанова приводит пресс-служба ЦСКА.

В четверг Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало Курбанова на три месяца за употребление кокаина. Дисквалификация спортсмена будет отсчитываться с 10 января 2024 года с зачетом отбытого срока временного отстранения (20 октября 2023 года). 27 октября Курбанов приостановил карьеру.

"Уважаемые болельщики ЦСКА, партнеры по команде, администрация, сотрудники клуба и все поклонники лучшей игры с мячом, приношу свои извинения за сложившуюся ситуацию. Безусловно, случившееся не является достойным поведением, а последствия уже послужили мне уроком, с полным осознанием принимаю ответственность за свои действия. Очень ценю доверие, которое многие годы оказывалось мне со стороны клуба и болельщиков. Всегда считал огромной честью выступать за ЦСКА и особенно быть капитаном команды, в любой ситуации выкладывался на 100% ради командного результата и на радость всей армии поклонников клуба", - сказал Курбанов.

"Самое важное для меня сейчас - это вернуться к игре и любимой профессии. Приложу все усилия, чтобы как можно скорее снова оказаться на паркете. Благодарю своих близких, друзей, коллег и болельщиков за поддержку в трудную минуту", - добавил он.

Курбанову 37 лет, в составе ЦСКА он выступал с 2002 по 2012 год, после чего вернулся в команду в 2015 году. Баскетболист является рекордсменом ЦСКА по числу игр за клуб. В период игровой карьеры Курбанов также был игроком казанского УНИКСа, петербургского "Спартака", а также выступал за краснодарский клуб "Локомотив-Кубань". В составе армейцев он трижды становился победителем Евролиги (2006, 2016, 2019) и семь раз - победителем Единой лиги ВТБ (2010, 2012, 2016-2019, 2021). В 2019 году он был признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ.

В составе сборной России Курбанов выиграл чемпионат Европы 2005 года среди игроков до 20 лет. В 2006 году Российская федерация баскетбола признала Курбанова лучшим молодым баскетболистом России, он является мастером спорта страны и награжден орденом Почета.