Хоркина рассказала о факторах достижения успеха в профессиональном спорте

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике выступила на выставке-форуме "Россия"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Важными факторами для достижения успехов в профессиональном спорте для атлета являются не только теория, практика и тренерский штаб, но и окружающая его атмосфера. Об этом рассказала двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, выступая на выставке-форуме "Россия".

"Конечно, это не только практика. Мы с моим тренером вначале просто читали о гимнастике. Потом изучали разные виды спорта - я знакомилась с мужской гимнастикой, легкой атлетикой, изучала там упражнения прежде, чем переходила к изучению женской спортивной гимнастики. Теория тоже важна, и я думаю, что сейчас, когда наше подрастающее поколение будет приходить в спорт, очень важно, чтобы взрослые доносили эту мысль - и теория, и практика", - сказала Хоркина.

"Если в зале одни лентяи и хотят просто прийти на работу поставить галочку, или, наоборот, все заточены на результат, трудятся, то в таком коллективе тяжело, но это придает мотивацию и подстегивает все время, потому что в соперничестве рождается лидер", - добавила она.

Хоркина отметила, что в настоящее время все больше людей уделяют внимание здоровому образу жизни. "Быть здоровым сегодня в тренде. Нет одинаковых людей, каждый индивидуален, и подход, как он ведет здоровый образ жизни, у каждого свой. Кто-то бегает в парках, кто-то занимается спортивной ходьбой, кто-то танцами - у всех свои вариации, это тоже важно", - заявила Хоркина.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.