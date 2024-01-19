Андреева одержала волевую победу в третьем круге Australian Open

Россиянка в трех сетах обыграла француженку Диан Перри

СИДНЕЙ, 19 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла француженку Диан Парри в матче третьего круга Australian Open. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5) в пользу Андреевой, обе теннисистки не получили номер посева на турнире. Россиянка в решающем сете уступала со счетом 1:5, но дважды не дала сопернице подать на матч, а также отыграла матчбол на своей подаче. В следующем круге Андреева сыграет с победительницей матча между чешкой Барборой Крейчиковой (9-й номер посева) и австралийкой Сторм Хантер, которая попала в основную сетку соревнований после победы в квалификации.

В других матчах игрового дня россиянка Элина Аванесян уступила украинке Марте Костюк (6:2, 4:6, 4:6), вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко разгромила еще одну представительницу Украины Лесю Цуренко, не отдав сопернице ни гейма - 6:0, 6:0. После завершения матчей украинские теннисистки отказались пожать руку соперницам. В четверг украинка Даяна Ястремская не пожала руку уроженке России Варваре Грачевой, которая с прошлого года выступает за сборную Франции. Встреча завершилась победой украинской спортсменки (6:3, 6:2).

Андреева занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2023 году спортсменка вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата в США. Также она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии. По итогам сезона WTA признала 16-летнюю Андрееву лучшим новичком года.

Парри 21 год, она занимает 72-е место в мировом рейтинге. Спортсменка не побеждала на турнирах WTA. Француженка повторила свой лучших результат на турнирах Большого шлема, в 2022 году она также доходила до третьего круга Открытого чемпионата Франции и Уимблдона.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).