Чесноков считает, что ведущие теннисистки России провалили Australian Open

Андрей Чесноков отметил, что в России сильная и перспективная молодежь

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ведущие российские теннисистки провально выступили на Открытом чемпионате Австралии, однако порадовали те, от кого не ждали больших побед. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"В женской сетке было много неожиданных результатов. Если говорить о наших теннисистках, то по большому счету наши ведущие теннисистки Касаткина, Самсонова и Кудерметова провалили турнир, они вылетели слишком рано. С другой стороны, очень порадовали наши молодые теннисистки, те, от которых мы не ждали больших побед. Это очень здорово, говорит о том, что у нас сильная, перспективная молодежь и нам будет, на что посмотреть дальше в женской части Australian Open", - сказал Чесноков.

Россиянка Дарья Касаткина (13-й номер мирового рейтинга) уступила во встрече второго круга турнира, Людмила Самсонова (14) и Вероника Кудерметова (17) проиграли в первых же матчах. При этом во втором круге Анна Блинкова (57) обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (3), Мирра Андреева (47) победила Онс Жабер (6) из Туниса, а Элина Аванесян (74) - Марию Саккари (8).

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).