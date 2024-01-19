Футболист Марадишвили объяснил переход в "Пари НН" из "Локомотива"

Полузащитник отметил, что в столичной команде получал мало игрового времени

ТАСС, 19 января. Полузащитник Константин Марадишвили перешел из московского футбольного клуба "Локомотив" в "Пари Нижний Новгород", чтобы получать больше игровой практики. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

23 декабря стало известно, что футболист проведет в клубе из Нижнего Новгорода вторую часть сезона-2023/24 на правах аренды.

"Я очень долго сидел на скамейке, но никогда не уступал в конкуренции и всегда старался доказывать это, - сказал Марадишвили. - Думаю, многие видели, что я с этим справлялся и справляюсь. К сожалению, получал мало игрового времени, давно понимал - нужно что-то менять. Ведь сидел [в запасе] не только при Михаиле Галактионове (главный тренер "Локомотива" - прим. ТАСС), а еще с момента, когда тренерские штабы немцев начали постоянно меняться. Всегда хотел получать больше игровой практики, поэтому старался просто упорно тренироваться, пытался использовать свои шансы. Хочу сказать большое спасибо Сергею Юрану (главному тренеру "Пари НН" - прим. ТАСС) и всем людям, которые на меня рассчитывают и помогли в совершении этой аренды. Я не подведу, хочу показать, на что способен".

Марадишвили 23 года, он перешел в "Локомотив" из ЦСКА в 2021 году. В текущем сезоне полузащитник провел восеь матчей в Мир - Российской премьер-лиге и забил один гол.