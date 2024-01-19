Футболист Марадишвили заявил о желании выступать за сборную Грузии

Полузащитник отметил, что соответствующая заявка была подана в ФИФА

ТАСС, 19 января. Полузащитник "Пари Нижний Новгород", права на которого принадлежат московскому "Локомотиву", Константин Марадишвили хочет выступать за сборную Грузии, соответствующая заявка уже направлена в Международную федерацию футбола (ФИФА). Об этом Марадишвили рассказал "Спорт-Экспрессу".

"В сентябре получил грузинский паспорт, но пока вопрос выступления за сборную решает Федерация футбола Грузии, - сказал Марадишвили. - Заявка в ФИФА была подана. Сейчас я жду, в федерации говорят, что, пока идут отборочные матчи, нужно определенное время. Взрослею, потихоньку переосмысливаю все, поэтому принял такое решение, хочу играть за сборную Грузии".

Марадишвили 23 года, он перешел в "Локомотив" из ЦСКА в 2021 году. В текущем сезоне футболист провел восемь матчей в Мир - Российской премьер-лиге и забил один гол. Остаток сезона-2023/24 полузащитник проведет в аренде в "Пари Нижний Новгород". Марадишвили выступал за юношескую и молодежную сборные России.