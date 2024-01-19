Олимпийские чемпионы пригласили семьи участников СВО на спектакль в Екатеринбурге

Организаторы приурочили представления к 90-летней годовщине региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Театр трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Киселевой впервые представит в Свердловской области спектакль "Сказ о русских берегах". Актеры спектакля - олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы по синхронному плаванию и прыжкам в воду - пригласили семьи участников СВО и детей-спортсменов, сообщила журналистам Киселева.

"Для нас большая честь находиться сегодня здесь, мы впервые с нашим театром находимся в Екатеринбурге, в Свердловской области. Нашему театру 20 лет, но та дата, в которую мы приехали сюда, она, конечно, нас всех мотивирует - 90 лет Свердловской области. Это такое важное большое событие для всех людей, которые здесь живут и для нас, конечно же, особенная гордость, что мы можем показывать наше творение, наш спектакль на воде в такую знаменательную дату", - сказала Киселева.

Организаторы приурочили представления к 90-летней годовщине региона. В шоу рассказывается история юноши Кости, которого сыграл трехкратный обладатель Кубка Европы по прыжкам в воду Константин Ханбеков, и говорящей щуки по имени Ассоль в исполнении двукратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной. Они держат путь в Архангельск для передачи сундука с драгоценными камнями для строительства порта. По пути герои побывали в разных городах в различные эпохи - в Ростове-на-Дону, в Нижнем Новгороде, на Уральских горах, а также посетили строительство Байкало-Амурской магистрали и Арктику.

"В основном главные действующие лица нашего спектакля - это спортсмены-чемпионы, которые открыли новые таланты и освоили новые профессии для себя. Например, наши синхронистки-чемпионки выполняют воздушные номера. То, что делают профессиональные цирковые артисты. Наши чемпионки и чемпионы по синхронному плаванию и по прыжкам в воду являются главными героями, полноценно исполняя роль актеров и актрис", - добавила Киселева.

Шоу проходило в Москве с 2 по 8 января. В Екатеринбурге его покажут 20-21 января, далее спектакль пройдет в Иркутске (9-10 февраля), Красноярске (23-25 февраля) и Казани (6-7 марта).