Ольховский: теннисистка Тимофеева обыграла Хаддад-Майю за счет стабильности

Андрей Ольховский назвал победу россиянки фантастической

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Тимофеева показала волю к победе и стабильную игру в матче против бразильянки Беатрис Хаддад-Майи. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:9), 6:3 в пользу россиянки.

"Это просто фантастическая победа. Хаддад-Майя - очень сильный игрок, победить такого соперника на турнире Большого шлема, да еще и в двух сетах, дорогого стоит. Я считаю, что она выиграла за счет характера, воли к победе и стабильной игры, которую она показывает на этом турнире. Молодчина, это отличный результат", - сказал Ольховский.

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).