Чернышенко и Левитин провели заседание оргкомитета Игр БРИКС

Заседание прошло в режиме видеоконференции

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и помощник президента страны Игорь Левитин провели заседание оргкомитета по проведению Игр БРИКС. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Заседание прошло в режиме видеоконференции. С докладом о реализации мероприятий, связанных с подготовкой к проведению соревнований, выступил министр спорта Олег Матыцин. О ходе подготовки Татарстана к проведению Игр БРИКС доложил заместитель премьер-министра республики Шамиль Гафаров.

По итогам заседания сопредседатели оргкомитета Левитин и Чернышенко подпишут протокол с конкретными предложениями и решениями, он будет направлен заинтересованным ведомствам и организациям для дальнейшей работы.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня, в соревновательную программу войдут 29 видов спорта.