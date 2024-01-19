Чернышенко: организаторы Игр БРИКС видят позитивное отношение стран-участниц

По мнению вице-премьера, межгосударственный формат позволит организовать Игры на высоком уровне и обеспечить равные условия для всех участников

КАЗАНЬ, 19 января. /ТАСС/. Организаторы Игр БРИКС, которые пройдут в Казани, видят положительное отношение к соревнованиям со стороны стран-участниц, не идущих на поводу у западных функционеров. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментарий которого приводит пресс-служба Министерства спорта РФ.

"В 2024 году Россия председательствует в БРИКС, и межгосударственный формат Игр БРИКС позволит организовать их на высоком уровне и обеспечить равные условия для всех участников. Россия выводит формат Игр на совершенно новый уровень - запланированы соревнования по 29 видам спорта, популярным в странах альянса, мы видим позитивное отношение со стороны стран-участниц, которые не идут на поводу у западных функционеров. Через месяц в Казани стартуют инновационные Игры будущего, подготовка идет по плану. Не сомневаюсь, что эта традиция продолжится и в рамках подготовки к Играм БРИКС, важно обеспечить готовность всех объектов и их соответствие всем требованиям", - заявил Чернышенко.

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня. В программу соревнований вошли: бокс, брейкинг, пляжный волейбол, пляжный гандбол, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, карате, корэш, борьба на поясах, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, синхронное плавание, скейтбординг, спортивная борьба, спортивная гимнастика, теннис, ушу, фехтование, баскетбольное двоеборье, футбольное двоеборье, художественная гимнастика, шахматы, тяжелая атлетика, бадминтон и конный спорт.