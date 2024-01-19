Хоккейный клуб "Торпедо" подписал новый контракт с главным тренером Ларионовым

Соглашение рассчитано на три года

ТАСС, 19 января. Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" подписал новый контракт с главным тренером команды Игорем Ларионовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение со специалистом рассчитано на три года. Предыдущий контракт тренера завершится по окончании сезона-2023/24.

Ларионов возглавил "Торпедо" в 2022 году. В прошлом сезоне нижегородцы заняли четвертое место в Западной конференции, в первом раунде плей-офф "Торпедо" со счетом 4-2 в серии обыграло московское "Динамо". Во втором раунде нижегородцы уступили московскому ЦСКА (3-4). В текущем сезоне команда занимает пятое место в Западной конференции, набрав 63 очка в 52 матчах.

Ларионову 63 года, он является двукратным олимпийским чемпионом, четырехкратным чемпионом мира в составе сборной СССР, трехкратным победителем Кубка Стэнли. В период игровой карьеры он выступал за ЦСКА, а также за клубы Национальной хоккейной лиги "Ванкувер", "Сан-Хосе", "Детройт", "Флорида" и "Нью-Джерси". В составе сборной России он стал бронзовым призером Олимпиады 2002 года.

В 2020 году Ларионов был помощником главного тренера Валерия Брагина в молодежной сборной России, которая завоевала серебряные медали чемпионата мира в Чехии, проиграв в финале канадцам (3:4). Позднее Ларионов стал главным тренером молодежной сборной, на мировом первенстве 2021 года в Канаде команда заняла четвертое место.