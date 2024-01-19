Футболист "Краснодара" Ленини забил гол за сборную Кабо-Верде в матче Кубка Африки

Команда Кабо-Верде обыграла сборную Мозамбика и гарантировала себе место в плей-офф

ТАСС, 19 января. Сборная Кабо-Верде по футболу со счетом 3:0 обыграла команду Мозамбика в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций. Турнир проходит в Кот-д'Ивуаре.

В составе победителей голы забили Бебе (32-я минута), Райан Мендеш (51) и Кевин Ленини (69).

Сборная Кабо-Верде досрочно вышла в плей-офф Кубка африканских наций, команда набрала 6 очков и не опустится ниже второго места. Команды Кабо-Верде и Мозамбика выступают в группе B со сборными Египта и Ганы. Перед последним туром египтяне набрали 2 очка, команды Ганы и Мозамбика набрали по 1 очку.

В заключительном туре сборная Кабо-Верде сыграет 22 января с командой Египта, сборная Мозамбика в этот же день встретится с ганцами.

Кубок африканских наций завершится 11 февраля. Изначально соревнования должны были провести в 2023 году, однако из-за погодных условий их перенесли на 2024-й. В последний раз турнир проходил в 2021 году, тогда победу одержала сборная Сенегала.