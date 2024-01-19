"Спартак" проиграл "Авангарду" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу омичей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Омский "Авангард" в гостях со счетом 3:1 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 9 536 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Никита Холодилин (5-я минута), Иван Телегин (53) и Рид Буше (53). У "Спартака" отличился Егор Филин (23).

"Спартак" потерпел седьмое поражение в восьми последних играх, "Авангард" продлил серию побед до семи матчей.

"Авангард" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, команда набрала 75 очков в 52 матчах. "Спартак" - четвертый на Западе с 69 очками после 54 встреч. В следующем матче "Авангард" на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом" 21 января, "Спартак" в этот же день проведет гостевой матч против казанского "Ак Барса".

В других матчах игрового дня московский ЦСКА на выезде переиграл казахстанский "Барыс" (5:2) и прервал серию из трех поражений. Череповецкая "Северсталь" в Екатеринбурге переиграла местный "Автомобилист" (3:0) и продлила серию побед до семи игр. Магнитогорский "Металлург" дома победил владивостокский "Адмирал" (5:2).