Хоккеист "Спартака" Цыплаков объяснил умение играть на вбрасываниях

Цыплаков второй матч подряд сыграл в центре, являясь формально крайним правым нападающим, и выиграл два вбрасывания из пяти

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Умение действовать на вбрасываниях в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Авангардом" связано с частой игрой в этом компоненте в прошлых сезонах. Такое мнение ТАСС высказал нападающий "Спартака" Максим Цыплаков.

"Спартак" в пятницу в матче КХЛ с "Авангардом" проиграл со счетом 1:3. Цыплаков второй матч подряд сыграл в центре, являясь формально крайним правым нападающим, и выиграл два вбрасывания из пяти (40%).

"В КХЛ в основном всегда играл с краю, надо чуть привыкнуть к другим обязанностям. С Александром Беляевым мы друг друга заменяли: кто первый в зону приедет, тот и играет центральным, поэтому ничего такого сверхъестественного не было", - сказал Цыплаков.

"Стараюсь вставать на вбрасывание по возможности, каждый год в сезоне вставал [несколько раз за матч]. Когда из зоны выходим, центральный всегда на скорости подкатывается под крайних, и они ему могут вложить шайбу, и он на скорости поедет. А так в чужой зоне больше в основном другая работа", - добавил он.

В "Спартаке" травмированы четыре центральных нападающих: Иван Морозов, Андрей Локтионов, Михаил Мальцев и Александр Бурмистров.