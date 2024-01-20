Капризова признали третьей звездой дня в Национальной хоккейной лиге

Российский нападающий "Миннесоты" набрал три очка в матче против "Флориды"

ТАСС, 20 января. Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

В гостевом матче против "Флориды" (6:4) Капризов оформил дубль и сделал результативную передачу. Вторая заброшенная шайба в исполнении россиянина стала победной.

Первой звездой признали "Миннесоту", которая забила пять голов в большинстве. Второй звездой стал чешский вратарь "Нью-Джерси" Витек Ванечек, который в выездной игре против "Коламбуса" (4:1) отразил 29 бросков из 30.