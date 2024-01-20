Россиянка и украинка пожали руки после матча юниорского Australian Open

16-летние теннисистки встречались в первом круге, Влада Минчина из России в двух сетах обыграла представительницу Украины Елизавету Котляр

СИДНЕЙ, 20 января. /ТАСС/. Шестнадцатилетняя российская теннисистка Влада Минчина обыграла свою ровесницу украинку Елизавету Котляр в матче первого круга Australian Open. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу российской теннисистки. После матча обе спортсменки подошли к сетке и пожали руки.

Из-за ситуации на Украине российские и белорусские спортсмены выступают на теннисных соревнованиях в нейтральном статусе. Украинские спортсменки отказались от традиционных рукопожатий с представительницами этих стран. Так, по ходу текущего взрослого Australian Open Марта Костюк после матча не пожала руку россиянке Элине Аванесян, Леся Цуренко - белоруске Арине Соболенко, Даяна Ястремская - уроженке России Варваре Грачевой, которая с прошлого года выступает за сборную Франции.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Действующей победительницей юниорского турнира является россиянка Алина Корнеева, которая в прошлом году обыграла в финале соотечественницу Мирру Андрееву.