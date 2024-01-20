Словацкий нападающий "Авангарда" рассказал, что удивлен турнирным положением ЦСКА в КХЛ

Московский армейцы идут седьмыми в турнирной таблице Западной конференции

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Седьмое место ЦСКА в турнирной таблице Западной конференции Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) при нынешней игре команды вызывает удивление. Такое мнение ТАСС высказал словацкий нападающий омского "Авангарда" Томаш Юрчо.

"Авангард" последние две игры провел со столичными ЦСКА (4:1) и "Спартаком" (3:1). Армейцы выиграли два последних розыгрыша Кубок Гагарина.

"Против них были очень сложные матчи. Знаю, что в "Спартаке" потеряли ряд ребят, поэтому не совсем честно было бы сравнивать команды. Каждая игра получилась разной, сравнивать их тяжело", - сказал Юрчо.

"Вообще я не знал о том, что ЦСКА находится на седьмом месте, посмотрел в таблицу только после игры. Для меня это стало сюрпризом, поскольку по тому, как они играли против нас, я бы не сказал, что они занимают такое низкое место. Вы знаете, что иногда у команды не получается регулярный сезон, она лучше играете в плей-офф. Более последовательная в плане игры команда обычно проходит далеко, так что посмотрим", - добавил собеседник агентства.

ЦСКА набрал 58 очков в 52 матчах регулярного чемпионата, отставая от идущей в турнирной таблице на шестом месте череповецкой "Северстали" на 3 очка.