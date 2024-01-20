Федотов надеется, что футболист Круговой присоединится к ЦСКА уже зимой

ЦСКА объявил о подписании контракта с Данилом Круговым до конца сезона-2027/28, игрок должен присоединиться к команде летом, когда закончится соглашение с "Зенитом".

ТАСС, 20 января. Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Федотов надеется на переход защитника Данила Кругового в столичную команду уже в зимнее трансферное окно. Комментарий тренера приводит "Спорт-Экспресс".

17 января ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Игрок должен присоединиться к команде летом, когда закончится его контракт с петербургским "Зенитом".

"Общались с игроком, на протяжении определенного отрезка вели диалог. Надеемся, что найдем компромисс по переходу игрока уже зимой, - сказал Федотов. - Мы все-таки все вместе работаем на благо российского футбола. Это не тот случай, чтобы создавать какую-то конфронтацию".

Круговому 25 лет, он перешел в "Зенит" в 2019 году, но сезон-2019/20 провел в аренде в "Уфе", за которую выступал ранее. В составе "Зенита" Круговой трижды стал чемпионом России и четыре раза побеждал в суперкубке страны. В текущем сезоне защитник провел 12 игр в чемпионате России и отметился одной голевой передачей.