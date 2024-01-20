Квартальнов сообщил, что игроки минского "Динамо" переболели инфекцией перед Новым годом

В составе клуба не играли восемь хоккеистов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Несколько хоккеистов минского "Динамо" перенесли инфекцию перед Новым годом. Об этом журналистам рассказал главный тренер команды Дмитрий Квартальнов.

В субботу минское "Динамо" проиграло московскому "Динамо" на выезде со счетом 1:4, что позволило хозяевам выйти в плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. В московском "Динамо" встречу пропустили лидеры команды Эрик О'Делл и Седрик Пакетт. 18 января на пресс-конференции после матча с "Нефтехимиком" (1:2) главный тренер московского "Динамо" Алексей Кудашов сообщил, что на тренировке перед игрой отсутствовали 10 человек по причине болезни.

"Как я понимаю, мы такую инфекцию перенесли перед Новым годом, у нас восемь человек не играло. Я об этом не говорил. Это остается в команде, у нас это было, мы это проходили", - сказал Квартальнов.

Минское "Динамо" после 52 матчей набрало 51 очко и располагается на восьмой строчке в Западной конференции. В следующем матче команда из столицы Белоруссии 22 января на выезде сыграет со СКА.