Чесноков: у украинки Котляр не было причин не жать руку теннисистке Минчевой

Украинская теннисистка Елизавета Котляр пожала руку россиянке Владе Минчевой после матча на юниорском Australian Open

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Влада Минчева не сделала ничего плохого украинке Елизавете Котляр, поэтому у той не было причин не подать руку сопернице после матча первого круга юниорского Australian Open. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу российской теннисистки. После матча спортсменки подошли к сетке и пожали руки.

"Здорово, что это произошло. У украинки не было причин не пожать руку нашей теннисистке, она ничего плохого ей не сделала, никак не оскорбляла. Они же еще дети, никакого отношения к политике не имеют, здорово, что они это понимают и ведут себя спортивно. Я надеюсь, что у Котляр не будет из-за рукопожатия никаких проблем", - сказал Чесноков.

Из-за ситуации на Украине российские и белорусские спортсмены выступают на теннисных соревнованиях в нейтральном статусе. Украинские спортсменки отказались от традиционных рукопожатий с представительницами этих стран. По ходу текущего взрослого Australian Open Марта Костюк после матча не пожала руку россиянке Элине Аванесян, Леся Цуренко - белоруске Арине Соболенко, Даяна Ястремская - уроженке России Варваре Грачевой, которая с прошлого года выступает за сборную Франции.