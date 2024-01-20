В "Металлурге" рассказали, что поменялось на арене в Новокузнецке после реконструкции

В субботу "Металлург" впервые с 2020 года провел домашний матч на этой арене

МОСКВА, 20 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Арена Кузнецких Металлургов имени Олега Короленко в Новокузнецке стала более комфортной для хоккейной команды после реконструкции. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор новокузнецкого "Металлурга" Андрей Денякин.

В субботу "Металлург" впервые с 2020 года провел домашний матч на этой арене. В матче регулярного чемпионата Олимпбет - Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) хозяева со счетом 4:1 обыграли "Горняк-УГМК" из Верхней Пышмы. Дворец вмешает 6 810 зрителей.

"Эмоции самые положительные, которые могут быть. Как говорят, зрители - это шестой игрок, но сегодня ребят словно трясло, - сказал Денякин. - Когда они увидели, сколько народу болеет за "Металлург" и сколько будет ходить, наверняка многое переосмыслят. Плюс сегодня Сергей Евгеньевич (губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев - прим. ТАСС) зашел в раздевалку, поздравил, и это тоже очень важно. Ребята привыкнут, и мы будем дальше играть".

"Думаю, арена соответствует всем требованиям Фонбет - Континентальной хоккейной лиги, начиная от блока команды, оснащения тренажерами, оборудованием. Все, что мы хотели, получили. А самое главное, мы вернулись домой, на намоленное место новокузнецкого хоккея, и я безгранично рад этому. Стало более комфортно, поменялись медицинский блок, комната отдыха, тренерская. Живем как в одной квартире, не надо никуда бегать, все доступно, сейчас наладим быт по ресторану, и все будет хорошо", - добавил он.

Высшим достижением "Металлурга" стали бронзовые медали чемпионата России в 2000 году. Наивысшим достижением команды в ВХЛ стал выход в финал плей-офф 2021 года, в котором новокузнецкая команда уступила в серии со счетом 1-4 "Югре".