Россиянина Путилина выбрали вице-президентом Европейской федерации тайского бокса

Президентом организации стал турок Хасан Йылдыз

ТАСС, 20 января. Россиянин Дмитрий Путилин выбран на пост вице-президента Европейской федерации тайского бокса (EMF). Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Выборы членов исполнительного комитета EMF прошли 17 января. Президентом организации стал турок Хасан Йылдыз. Также вице-президентами были избраны немец Детлеф Турнау, грек Иоаннис Пападопулос и француз Надир Аллуш.

Путилину 47 лет, он является президентом Федерации тайского бокса России. Также он входит в исполнительный комитет Международной федерации ассоциаций тайского бокса. В период профессиональной карьеры Путилин стал чемпионом мира по тайскому боксу в 2001 году.