В Федерации тенниса Украины назвали ошибкой рукопожатие теннисистки Котляр с Минчевой

В субботу россиянка и украинка пожали руки после матча первого круга юниорского Australian Open

ТАСС, 20 января. Федерация тенниса Украины (ФТУ) продолжает призывать теннисистов страны отказываться от рукопожатий с россиянами и считает инцидент в матче украинки Елизаветы Котляр с россиянкой Владой Минчевой ошибкой. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской - прим. ТАСС) федерации.

В субботу Минчева и Котляр пожали руки после матча первого круга юниорского Australian Open. Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу российской теннисистки.

"В связи с инцидентом, произошедшем после матча юниорского Australian Open, стоит сообщить следующее: Федерация тенниса Украины поддерживает общую позицию украинских теннисистов отказаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии. Но всегда могут быть ошибки, которая произошла сегодня с Котляр", - говорится в заявлении федерации.

Также пресс-служба ФТУ привела комментарий отца теннисистки Константина Котляра. "Хочу высказаться от лица своего и дочери: у Лизы еще нет опыта выступлений на таких больших турнирах, атмосфера здесь оказывает большое давление, с чем трудно справиться в начале карьеры. Она выполнила этот послематчевый ритуал на автомате. Это была ошибка, о которой Лиза очень сожалеет и которую никогда больше не позволит себе совершить", - сказал Котляр.

Из-за ситуации на Украине российские и белорусские спортсмены выступают на теннисных соревнованиях в нейтральном статусе. Украинские спортсменки отказались от традиционных рукопожатий с представительницами этих стран. По ходу текущего взрослого Australian Open Марта Костюк после матча не пожала руку россиянке Элине Аванесян, Леся Цуренко - белоруске Арине Соболенко, Даяна Ястремская - уроженке России Варваре Грачевой, которая с прошлого года выступает за сборную Франции.

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