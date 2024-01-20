20 января, 20:56,
обновлено 20 января, 21:11
НХЛ

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Руа возглавил клуб НХЛ "Айлендерс"

Ранее пост главного тренера занимал Лэйн Ламберт

ТАСС, 20 января. Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Патрик Руа назначен на пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Айлендерс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О сроках контракта с Руа не сообщается. Ранее пост главного тренера занимал Лэйн Ламберт.

Руа 58 лет, ранее в НХЛ он тренировал "Колорадо" с 2013 по 2016 год, под его руководством команда один раз вышла в первый раунд плей-офф НХЛ. С 2018 по 2023 год Руа совмещал посты главного тренера и генерального менеджера в клубе Главной юниорской хоккейной лиги Квебека "Квебек Ремпартс".

В период игровой карьеры Руа выступал на позиции вратаря за "Монреаль" (1984-1995) и "Колорадо" (1995-2003). Дважды Руа выигрывал Кубок Стэнли в составе "Монреаля" (1986, 1993) и дважды - "Колорадо" (1996, 2001). Трижды он получал "Конн Смайт Трофи" - приз, вручаемый самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

"Айлендерс" в текущем сезоне занимают шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. Команда набрала 49 очков в 45 матчах. 

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