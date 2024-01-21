Матыцин: правительство России показывает, как надо формировать здоровое отношение к жизни

Министр спорта отметил, что в России самое спортивное правительство

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Правительство России своим примером показывает, как надо формировать здоровое отношение к жизни через занятия спортом. Такое мнение на пленарной сессии "Спорт и туризм. Синергия развития" в рамках выставки-форума "Россия" высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

21 января на выставке-форуме "Россия" проходит день туризма и спорта.

"В России действует самое спортивное правительство, - сказал Матыцин. - Если вы посмотрите внешне на вице-премьера правительства [Дмитрия Чернышенко], министра экономического развития [Максима Решетникова], то это спортивные люди, своим примером показывающие, как надо формировать здоровое отношение к нашей жизни через занятия спортом, через активный интерес к нашей великой стране".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.