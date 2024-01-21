21 января, 12:29
КХЛ

"Торпедо" победило ЦСКА в матче КХЛ, отыграв разницу в две шайбы

Встреча завершилась победой нижегородского клуба в овертайме со счетом 3:2

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА проиграл нижегородскому "Торпедо" в овертайме со счетом 2:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Максим Летунов (34-я минута), Игорь Ларионов (52) и Деннис Ян (64). У проигравших отличились Виталий Абрамов (9) и Павел Карнаухов (25).

Нападающий "Торпедо" Николай Коваленко провел первый матч с 23 декабря. Форвард пропустил девять игр из-за травмы.

"Торпедо" после 53 матчей набрало 65 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 59 очками в 53 играх располагается на 7-й строчке.

В следующем матче ЦСКА примет минское "Динамо", "Торпедо" на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком". Встречи пройдут 24 января.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Локомотив

52

29

5

1

3

1

13

136-102

74

2

Динамо М

53

26

6

3

1

3

14

166-122

74

3

СКА

53

30

2

3

1

1

16

168-110

72

4

Спартак

54

28

3

0

3

4

16

183-153

69

5

Торпедо

53

25

4

2

2

1

19

153-133

65

6

Северсталь

52

23

0

4

3

4

18

157-142

61

7

ЦСКА

53

24

2

1

0

5

21

152-125

59

8

Динамо Мн

52

18

4

1

2

3

24

137-142

51

9

Витязь

52

12

3

2

3

3

29

110-179

40

10

Куньлунь РС

55

9

4

4

2

4

32

122-187

40

11

Сочи

52

12

1

2

0

6

31

127-199

36

  

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КХЛ