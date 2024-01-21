"Торпедо" победило ЦСКА в матче КХЛ, отыграв разницу в две шайбы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА проиграл нижегородскому "Торпедо" в овертайме со счетом 2:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Максим Летунов (34-я минута), Игорь Ларионов (52) и Деннис Ян (64). У проигравших отличились Виталий Абрамов (9) и Павел Карнаухов (25).
Нападающий "Торпедо" Николай Коваленко провел первый матч с 23 декабря. Форвард пропустил девять игр из-за травмы.
"Торпедо" после 53 матчей набрало 65 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 59 очками в 53 играх располагается на 7-й строчке.
В следующем матче ЦСКА примет минское "Динамо", "Торпедо" на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком". Встречи пройдут 24 января.
1
Локомотив
52
29
5
1
3
1
13
136-102
74
2
Динамо М
53
26
6
3
1
3
14
166-122
74
3
СКА
53
30
2
3
1
1
16
168-110
72
4
Спартак
54
28
3
0
3
4
16
183-153
69
5
Торпедо
53
25
4
2
2
1
19
153-133
65
6
Северсталь
52
23
0
4
3
4
18
157-142
61
7
ЦСКА
53
24
2
1
0
5
21
152-125
59
8
Динамо Мн
52
18
4
1
2
3
24
137-142
51
9
Витязь
52
12
3
2
3
3
29
110-179
40
10
Куньлунь РС
55
9
4
4
2
4
32
122-187
40
11
Сочи
52
12
1
2
0
6
31
127-199
36