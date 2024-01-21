"Торпедо" победило ЦСКА в матче КХЛ, отыграв разницу в две шайбы

Встреча завершилась победой нижегородского клуба в овертайме со счетом 3:2

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА проиграл нижегородскому "Торпедо" в овертайме со счетом 2:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Максим Летунов (34-я минута), Игорь Ларионов (52) и Деннис Ян (64). У проигравших отличились Виталий Абрамов (9) и Павел Карнаухов (25).

Нападающий "Торпедо" Николай Коваленко провел первый матч с 23 декабря. Форвард пропустил девять игр из-за травмы.

"Торпедо" после 53 матчей набрало 65 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 59 очками в 53 играх располагается на 7-й строчке.

В следующем матче ЦСКА примет минское "Динамо", "Торпедо" на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком". Встречи пройдут 24 января.