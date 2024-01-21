Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open

В четвертом круге россиянин победил в пяти сетах австралийца Алекса де Минаура

СИДНЕЙ, 21 января. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев обыграл австралийца Алекса де Минаура в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу Рублева, посеянного на турнире под пятым номером. Де Минаур получил 10-й номер посева. В четвертьфинале Рублев сыграет с итальянцем Янником Синнером (4-й номер посева), который в четвертом круге одолел россиянина Карена Хачанова (15) - 6:4, 7:5, 6:3. Андрей Рублев в десятый раз сыграет в четвертьфинале турнира Большого шлема. Победа над де Минауром стала для россиянина 300-й на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

26-летний Рублев располагается на пятой позиции в ATP. Спортсмен выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Де Минауру 24 года, он является 10-й ракеткой мира. На счету спортсмена семь титулов ATP. Лучшим результатом австралийца на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2020 года.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является серб Новак Джокович. Из россиян в мужском одиночном разряде на турнире побеждали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).