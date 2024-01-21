Команда фигуриста Козловского выиграла чемпионат России по прыжкам

Победители турнира получат 5 млн рублей

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Команда фигуриста Дмитрий Козловского стала победителем чемпионата России по прыжкам. Соревнования прошли на "ЦСКА-Арене" в Москве.

В турнире приняли участие две команды - Козловского (синие) и Александра Галлямова (красные). Команда Козловского набрала 382,95 балла, команда Галлямова - 330,06.

В состав команды Козловского входили Маргарита Базылюк, Софья Муравьева, Мария Гордеева, Лев Лазарев, Евгений Семененко, Иван Попов, Дмитрий Алиев, Козловский в паре с Александрой Бойковой и Екатерина Чикмарева с Матвеем Янченковым. Команду Галлямова составили Аделия Петросян, Елена Костылева, Екатерина Кольцова, Елизавета Туктамышева, Арсений Федотов, Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, Галлямов и Анастасия Мишина.

Победители турнира получат 5 млн рублей, проигравшие - 3 млн рублей.