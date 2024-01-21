Футболисты "Зенита" разгромили самаркандское "Динамо" в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 5:1

ТАСС, 21 января. Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 5:1 обыграли самаркандское "Динамо" в товарищеском матче. Встреча прошла в Абу-Даби.

В составе победителей голы забили Марио Фернандес (13-я минута), Вендел (26), Андрей Мостовой (30), Дмитрий Васильев (53) и Педро (79). У "Динамо" отличился Анвар Хожимирзаев (37).

Марио Фернандес, имеющий российское гражданство, забил первый гол за "Зенит" после перехода в команду летом 2023 года. В официальных играх защитник принял участие в 15 матчах и не отметился результативными действиями. Также дебютный гол за сине-бело-голубых забил 17-летний бразильский нападающий Педро, о переходе которого "Зенит" объявил 4 января.

Следующий товарищеский матч "Зенит" проведет 24 января против южнокорейского "Чонбука".